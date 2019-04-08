Президент назвал развитие Арктики важной задачей

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который состоится 9-10 апреля в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум». Об этом говорится в сообщении фонда Росконгресс.

В своем обращении президент пожелал участникам форума успешной и плодотворной работы. Он также отметил, что вопросы освоения и гармоничного развития Арктики, сбережения ее уникальной природы и традиций являются сегодня важными и востребованными задачами.

«Россия неизменно стремится укреплять взаимодействие с государствами Арктического региона. Убежден, только вместе мы сможем превратить Арктику в территорию мира, стабильности и партнерства. Тема нынешней встречи — "Арктика. Океан возможностей" — в полной мере отражает нашу готовность к такому многогранному равноправному сотрудничеству», — подчеркнул Путин.

V Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Форум призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий.

Впервые форум «Арктика — территория диалога» состоялся в 2010 году и был посвящен современным проблемам Арктического региона. Второй форум прошел в 2011 году и затронул вопросы формирования арктической транспортной системы, в 2013-м в числе основных тем мероприятия рассматривались вопросы экологической безопасности, а в 2017 году форум был посвящен теме «Человек в Арктике». Главная тема предстоящего V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» будет звучать как «Арктика. Океан возможностей». В основе деловой программы будут представлены три трека: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие».