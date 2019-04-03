Подкомиссия ООН признала часть Арктики российской

Подкомиссия ООН подтвердила геологическую принадлежность части территорий Арктики, которые Россия указала в своей заявке на расширение границы континентального шельфа. Их включат к структурам продолжения шельфа и континента страны, как только будет принято окончательное решение по заявке, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роснедр Евгения Киселева.

Он отметил, что по некоторым элементам российской заявки остаются технические вопросы по обоснованиям морфологии. «Я полагаю, что в рамках последующих двух-трех сессий эти вопросы будут решены и мы добьемся положительного результата в этом направлении», — уточнил чиновник. После этого потребуется защита заявки перед комиссией ООН.

В августе 2015 года Россия направила в комиссию ООН заявку на расширение границ своего шельфа. Речь шла о территории Арктики в 1,2 миллиона квадратных километров, в которую входят хребет Ломоносова, котловина Подводников, поднятие Менделеева, южная конечность хребта Гаккеля, зона Северного полюса и другие участки морского дна. На этих территориях, предположительно, находятся запасы углеводородов минимум на пять миллиардов тонн условного топлива.

Согласно международному праву, Северный полюс и соседствующий с ним регион Северного Ледовитого океана не могут принадлежать какой-то стране, но такие страны, как Норвегия, США, Канада и Дания, претендуют на его дно. Там, по примерным подсчетам, содержится 83 миллиарда тонн условного топлива.

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