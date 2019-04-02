Иностранцам разрешили высаживаться в портах Арктики

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет высаживаться на берег иностранным туристам в нескольких портах Арктики и Дальнего Востока для осмотра достопримечательностей, передает ТАСС.

Согласно документу, посещение исторических мест освоения Арктики и природных мест «с неповторимой флорой и фауной» до настоящего времени было предусмотрено туристическими круизными маршрутами. Теперь будет создан список портов, в которых иностранным туристским судам разрешается осуществлять посадку и высадку на берег пассажиров, что позволит корректировать туристические маршруты, не создавая при этом угроз в сфере безопасности.

Также иностранные туристские суда, перевозящие пассажиров-туристов, при заходе во внутренние морские воды и в территориальном море России смогут осуществлять выгрузку или погрузку припасов в портах.

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