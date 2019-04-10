В Арктике захотели построить атомную электростанцию

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» планирует в ближайшие годы разработать образец атомной электростанции малой мощности для использования в арктическом регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента института Олега Нарайкина.

По его словам, сейчас атомная электростанция находится на стадии проектирования. Через пять-семь лет должен появиться головной образец.

К главным особенностям арктической электростанции Нарайкин отнес конвейерное производство энергоблоков и полную заводскую готовность на стадии запуска. По его мнению, в перспективе на АЭС появится возможность получать биотопливо.

Электрическая мощность разработки Курчатовского института составит около мегаватта, тепловая — до пяти мегаватт, уточнил Нарайкин.

Заявление было сделано на V Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога», который проходит 9-10 апреля в Санкт-Петербурге. Это одна из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив арктического региона на мировом уровне. Форум призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий.

Ранее президент Владимир Путин назвал развитие Арктики важной задачей. В своем обращении президент пожелал участникам форума успешной и плодотворной работы.

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