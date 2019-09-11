Россия испытала радиофотонную РЛС

Российские военные получат радиофотонные радиолокационные станции (РЛС), позволяющие в оптическом диапазоне составлять трехмерный портрет малоразмерных целей, пишут «Известия».

Согласно газете, первый прототип радара на дискретных радиофотонных элементах уже создан, а в его испытаниях принимали участие специалисты Минобороны. «Во время эксперимента локатор отслеживал траекторию малоразмерного беспилотника. Был проведен полный анализ его работы, на основе которого определены направления дальнейших исследований», — сказал глава концерна «Радиотехнические и Информационные Системы» («РТИ Системы») Максим Кузюк.

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Он добавил, что разработка такой системы требует новой компонентной базы, в том числе фотонные интегральные схемы.

В июле 2018 года The National Interest написал, что создаваемые в России радиофотонные РЛС могут стать «убийцей» стелс-самолетов.

В июле 2017 года советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев сказал, что для боевой авиации шестого поколения будет создан радар, построенный на принципах радиофотоники.

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