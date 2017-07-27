Для российского истребителя шестого поколения создадут радиофотонный радар

Для боевой авиации шестого поколения будет создан радар, построенный на принципах радиофотоники. Об этом в интервью ТАСС рассказал советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев.

О работе над новым радаром КРЭТ сообщал еще в ноябре 2014 года. На работы в этой области были выделены 680 миллионов рублей.

В данный момент, по словам Михеева, радар уже прошел стадию технического проектирования, часть параметров подтверждена на макете. Создается полноценный макет антенной решетки, на которой будут отрабатывать характеристики уже серийных образцов техники.

Бортовая радиолокационная станция с радиооптической фотонной антенной решеткой имеет ряд преимуществ перед стандартными БРЛС. В частности, пояснил Михеев, КПД нынешних радаров составляет 30-40 процентов, остальная энергия выделяется в виде тепла, что дополнительно требует применения сложных и громоздких систем охлаждения.

«В новом радаре радиолокационный сигнал получается за счет преобразования фотонным кристаллом энергии когерентного лазера в СВЧ-излучение. У такого передатчика коэффициент полезного действия будет составлять не менее 60-70 процентов. То есть большая часть энергии лазера будет преобразовываться в радиолокационную, в результате чего мы можем создать радар большой мощности», — рассказал он.

Михеев отметил, что на таком передатчике можно будет реализовать сверхширокополосное излучение, что невозможно на обычных РЛС, построенных на генераторных лампах и полупроводниках. По его словам, радар будет иметь гораздо большую дальность, а за счет широкого спектра позволит реализовать «радиовидение» с получением практически фотографического портрета цели и ее распознаванием.

Защита от помех у такой техники также существенно выше, кроме того, она может выступать и средством связи.