США нашли в России «убийцу» F-35

Создаваемые в России радиофотонные радиолокационные станции действительно могут стать «убийцей» стелс-самолетов, пишет The National Interest.

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Американское издание отмечает, что новый радар будет способен создавать трехмерный образ воздушной цели и с высокой точностью отслеживать траекторию движущейся ракеты или самолета.

Журнал пишет, что аналогичные работы ведутся частными западными компаниями, а также в интересах военных США и Китая. «Тот факт, что Москва и Пекин тоже работают над такой технологией, подчеркивает, что Пентагон в долгосрочной перспективе больше не может поддерживать технологическое лидерство над потенциальными противниками», — полагает The National Interest.

Радиолокационный сигнал в радиофотонных станциях получается за счет преобразования энергии лазерного луча в фотонном кристалле. В России производством подобных систем занимаются концерны «РТИ» и «Радиоэлектронные технологии».

В настоящее время стелс-технологию используют, в частности, американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

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