Наука и техника
 
Последние новости
Россельхознадзор рассказал о праве россиян сажать любую картошку
Российские фанаты поддержали английского футболиста гимном
Модератор рассказала о последствиях регулярного просмотра жестких роликов
Китаянка облила портрет Си Цзиньпина чернилами и пропала
Фанаты «Зенита» избили защитниц граффити с Черчесовым
Найден ярчайший объект в ранней Вселенной
Трамп пожаловался Путину на своих «глупых» советников
Илон Маск заявил о готовности своей подлодки для спасения детей в Таиланде
Порошенко призвал опечатать границу с Россией
Новости партнеров

В США рассказали о военных трофеях из СССР

Перейти в «Мою Ленту»

Не только СССР и Россия захватывали и изучали образцы западного оружия, но и США со своими союзниками регулярно исследовали советские и российские вооружения, пишет The National Interest.

Американское издание отмечает, что в 1951 году британско-американской команде удалось восстановить разбившийся советский реактивный истребитель МиГ-15. Журнал отмечает, что раскрытию советских военных секретов значительно помогли летчики-перебежчики. Самым примечательным случаем TNI называет перелет Виктора Беленко из СССР в Японию на перехватчике МиГ-25П, состоявшийся в 1976 году.

Издание пишет, что такие образцы советской военной техники, как танки Т-62 и Т-72, боевые машины пехоты и противотанковый управляемый реактивный снаряд первого поколения «Малютка», западные военные получили из рук израильских.

«Основное правило войны таково: если вы используете свое оружие в бою, ваши враги получат его в свои руки», — заключает издание.

В апреле 2018 года сирийская сторона передала российской фрагменты западного оружия, в частности, от двух неразорвавшихся крылатых ракет Tomahawk. Элементы оружия были показаны на специальном брифинге Минобороны. Тогда же российские военные заявили, что элементы ракет изучат, а результаты работы будут использовать для совершенствования российских образцов вооружения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The Sneaky Way Russia Gets Its Hands on Some of America's Most Powerful Weapons
В США указали на «проблемы в Москве» из-за сирийского «Томагавка»
В России раскрыли секрет «Томагавков»
В США рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 9 июля

Энергохлам

Россия тратит миллиарды на ракетные двигатели. Они устарели и никому не нужны
10:53 1 июля

Японцы пересядут на летающие автомобили

21:05 9 июля

У разорвавшего украинских военных «Молота» нашли изъян

18:11 9 июля

В России нашли способ «порубить» американские спутники

Наука и техника19:39 9 июля

Русская медь

Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
21:0011 июня

В США признали уникальность российских С-500

19:22 9 июля

Западные санкции лишат космонавтов современных скафандров

15:36 9 июля

В Китае нашли неожиданную угрозу для человечества

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
09:4111 июня

Названо число ядерных боевых зарядов у КНДР

17:05 9 июля

В Большом адронном коллайдере заметили редчайшее явление

13:44 9 июля

Разрешена 100-летняя загадка о происхождении современного человечества

Россия
Дети подземелья
Здесь жил Михаил Круг. Теперь тут настоящее русское гетто
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Россиянок обвиняют в «шлюховатости». Их преследуют и унижают толпы мужчин
«Мы вмазали его портвейном, потом пивком. Он немного поплыл»
Россияне спаивают иностранцев и пьют сами. Все из-за футбола
После года преследований россиянин облил возлюбленную мочой
Попытка остановить гаубицу кирпичами попала на видео
Москвичам разрешили навещать родных в реанимации
Ярославль затопило
Все материалы
Мир
Ненависть к России и шутки про негритят
Чем запомнился скандальный британский министр Джонсон
Названо условие примирения украинцев с поляками
Дожили
Друзья России жестоко убивают своих стариков и детей. Все из-за пенсий
Испанским военным разрешили носить брюки
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
Демон криминала
Его жизнь круче боевиков. Из тюрьмы он сбежал на вертолете
Борис Джонсон ушел в отставку
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоЗа русских и мир
Кто хочет сместить Порошенко и стать новым президентом Украины
Захар Прилепин решил уйти из батальона армии ДНР
«Если грузин пришел вовремя — он не грузин»
Россияне бросают все и переезжают в Грузию. Здесь пьют вино и живут не спеша
Пятилетний мальчик упал в костер в ночь на Ивана Купалу и умер
Грузинский пастух убил семью американцев
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
«Я не буду возвращать деньги в Россию»
Они годами отмывали русские миллиарды. Теперь их зачистят
Все материалы
Экономика
Озеленились
Веганы зарабатывают миллиарды. Мир рискует остаться без мяса
Украина захотела спасти Европу от «Северного потока-2»
Россиянам представили «секретный» трамвай
Китайский связной
Они шпионят за всем миром. Их боится даже ЦРУ
Добро пожаловать
Китайцы захватывают Европу. США не против
Отсутствие подзаконных актов помешало банкам работать с электронными закладными
Объявлен размер пенсии неработающих пенсионеров
Все материалы
Силовые структуры
Вячеслав ИваньковПоследний самурай в законе
Он держал в страхе врагов на воле и в тюрьме. О его похождениях ходили легенды
«В Америке я все поставил на воровские рельсы»
Грузинский авторитет сколотил банду и стал самым влиятельным русским Нью-Йорка
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Уфимские воры за 30 секунд украли пустые коробки из-под iPhone
Смертельная драка в центре Москвы попала на видео
Воры в законе пересели на бронированные автомобили
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи со скоростью вертолета
Все материалы
Наука и техника
Энергохлам
Россия тратит миллиарды на ракетные двигатели. Они устарели и никому не нужны
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
«Прыгай на его спине, он просто мужик!»
Мужчины унижали женщин веками. С тех пор ничего не изменилось
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
У разорвавшего украинских военных «Молота» нашли изъян
В России нашли способ «порубить» американские спутники
Западные санкции лишат космонавтов современных скафандров
Все материалы
Спорт
Большая игра
Чемпионат мира продолжается без России. Борьба за кубок в самом разгаре
Хорватский футболист снова попал на видео со «Славой Украине»
«Реал» нашел замену Роналду
Видео со «Славой Украине» обошлось хорвату в 15 тысяч долларов
Дзюбу захотели в Китае
Тренера сборной Франции разозлили вопросы о России
В сборной России прокомментировали подозрения из-за вдыхаемого игроками аммиака
Все материалы
Культура
«Снял Лувр, так устраивай оргию»
«Это связано с хреновой жизнью огромной страны»
Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют
Guns N’ Roses — Not in This Lifetime... Tour «Это взрыв, чистая энергия и наркотик»
Их не было двадцать лет. И вот они возвращаются: Guns N' Roses
Серебренников назвал причину своего уголовного преследования
Охрана модного питерского клуба задрала юбку 17-летней девушке-трансгендеру
Актера из «Бригады» задержали в Москве с пистолетом
Звезда «Игры престолов» объяснила важность секса и обнаженки в кино
Все материалы
Интернет и СМИ
Ужас в квадрате
Взрослые устраивают виртуальные оргии и взрывают друг друга на глазах у детей
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Дары теней
Они превращают собак в людей, а людей — в богов
Суровая реальность
Юный британский фанат поел борща, выпил водки и влюбился в Россию
Девушка приспособила коробку с пиццей для важного объявления и прославилась
Отец обнаружил длинный список порно на компьютере и разочаровался в сыне
Все материалы
Ценности
Страшный суд
Почему некрасивые женщины захватили мир
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Очень приятно, царь!
Его уважали, боялись, а потом похоронили под дворцовым туалетом
Сестра Кардашьян избавилась от комплексов и изменила внешность
Дизайнер-антисемит придумал неожиданный способ носить смартфон
Меган Маркл надела яркую одежду впервые после свадьбы
Муж Ким Кардашьян начал торговать трениками жены
Все материалы
Путешествия
Их Чечня
Во что превратилась самая нищая и грязная область Китая
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
«Все девушки дома сидят»
Загадочные и прекрасные места, где нет русских
Названа лучшая российская гостиница для деловых мероприятий
Названы разрешенные к воровству в отелях предметы
Полсотни туристов пропали в Таиланде из-за шторма
Туристам запретили купаться в Черном море
Все материалы
Из жизни
«Русские возмущаются, почему здесь все иначе»
История россиянина, уехавшего в Америку
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Наши старые друзья глисты»
Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
Огромный тигровый питон сбежал под Варшавой
Автобус перевернулся из-за вонючего ботинка
Сбежавшая черепаха вернулась к эстонцу спустя три года
Цирковой слон рухнул на людей во время выступления
Все материалы
Роскошные пикапы
Если бы Porsche, Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce выпускали машины для фермеров
Битва рамных внедорожников
Большой китаец Haval H9 против японцев Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport
Доработанные суперУАЗы
Ульяновские внедорожники, которые «прокачали» иностранцы
Культовые японские моторы
Они долго живут, выдерживают форсировку и очень популярны для переделок
Lada Priora незаметно обновилась
Компания Hyundai подготовила для России 1800 особых «Крет»
UAZ построил первый отечественный гибридный грузовик
Все материалы
«Я боялась выйти из душа»
Мать подарила москвичке квартиру. Это разрушило ее жизнь
Досвистелись
Спрос на жилье в Москве рухнул. Во всем виноват чемпионат мира
Совсем поехали
Москвичей пересаживают с автомобилей на велосипеды. Нравится не всем
В России изменятся правила выдачи льготной ипотеки
Екатеринбуржец назвал друзьями девять тысяч прописанных в его квартире человек
Москвичи поставили очередной ипотечный рекорд
Молния сожгла квартиру россиян
Все материалы