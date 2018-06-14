В США указали на «проблемы в Москве» из-за сирийского «Томагавка»

Заявление российских официальных лиц о том, что технологии Tomahawk могут помочь в усовершенствовании российского оружия, свидетельствуют, что «в Москве есть проблемы», полагает автор The National Interest Майкл Пек.

По его мнению, современный Tomahawk Block IV фактически является летательным беспилотником, который нельзя считать ракетой технологического уровня 1980-х или 1990-х годов, однако «это все еще дозвуковая крылатая ракета холодной войны, которая выглядит динозавром по сравнению со сверхзвуковым и гиперзвуковым оружием, которое разрабатывается сегодня».

«Если Россия, которая поставляет впечатляющий массив тактических ракет, должна учиться у Tomahawk, то в Москве есть проблемы», — заключает эксперт.

По его мнению, разработка нового оружия должна предполагать использование самых передовых технологий радиоэлектронной борьбы. «Военные тайны — самые мимолетные из всех», — приводит Пек сказанные ромуланцам слова Спока, героя киновселенной Star Track.

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США, Великобритания и Франция ночью 14 апреля 2018-го нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. США заявили, что большинство ракет достигли целей, в России утверждают обратное.

Позже стало известно, что сирийская сторона передала российской две неразорвавшиеся крылатые ракеты. Фрагменты Tomahawk были показаны на специальном брифинге Минобороны. Военные заявили, что элементы оружия будут изучены, а результаты такой «работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения».

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