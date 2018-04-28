В США рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»

Американский журнал Popular Mechanics спрогнозировал судьбу попавшей из Сирии в Россию крылатой ракеты «Томагавк». Издание полагает, что при исследовании оружия противника интерес вызовет прежде всего возможность его уничтожения.

«Передатчики могут быть протестированы на устойчивость к глушению, детали двигателей могут помочь обнаружить ее [ракету] с помощью инфракрасного излучения, а данные бортовой навигации можно использовать для информирования о расположении защитного радара», — пишет журнал.

Издание отмечает, что практически любая современная ракета, предназначенная для поражения целей противника, сконструирована таким образом, чтобы противник не мог раскрыть ее устройство. С другой стороны, отмечает журнал, оружие противников регулярно попадает к США, чему помогают «друзья правительства» (фактически — разведывательные агентства).

Журнал отмечает, что представленные Минобороны России обломки «далеки от неопровержимых доказательств» того, что сирийские системы противоракетной обороны успешно перехватили западные ракеты. Также издание, ссылаясь на опыт применения российских крылатых ракет «Калибр» в Сирии, отмечает, что точность попадания в цель у «Томагавков» выше.

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США, Великобритания и Франция ночью 14 апреля 2018 года нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. США заявили, что большинство ракет достигли целей, в России утверждают обратное.

Позже стало известно, что сирийская сторона передала российской две неразорвавшиеся крылатые ракеты. Фрагменты Томагавка были показаны на специальном брифинге Минобороны. Военные заявили, что элементы оружия будут изучены, а результаты такой «работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения».

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