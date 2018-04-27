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Россия впервые показала ударные беспилотники «Корсар»

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На репетиции парада Победы, прошедшей на Красной площади в Москве в ночь на 27 апреля 2018 года, впервые были представлены самолетный и вертолетный ударные беспилотники «Корсар», предназначенные для разведки, доставки грузов, нанесения ударов и ведения радиоэлектронной борьбы. Видео репетиции опубликовал телеканал «Звезда».

Самолетный «Корсар» построен из композитных материалов по аэродинамической схеме с толкающим винтом, имеет массу около 200 килограммов и может нести управляемые ракеты «Атака», а также многоцелевые реактивные гранаты. Контейнеры для боеприпасов показаны вместе с аппаратом на платформе грузовика.

Вертолетный «Корсар» построен по схеме с соосными винтами, что обеспечивает ему высокую маневренность. В отличие от самолетного типа, он может взлетать и садиться с малых и неподготовленных площадок, его можно применять как в сухопутных войсках, так и на флоте. Беспилотник имеет на вооружении как управляемые, так и неуправляемые ракеты.

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