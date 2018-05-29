В России раскрыли секрет «Томагавков»

Попавшие в Россию из Сирии фрагменты американских крылатых ракет «Томагавк» детально изучены, а полученную информацию предполагается использовать для создания новых российских комплексов радиоэлектронной борьбы, заявил РИА Новости советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

«Новая техника должна перекрывать все частотные диапазоны — и оптические и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави», — сказал он.

По его словам, для создания новых комплексов потребуется два-три года. «Нам, в первую очередь как специалистам, очень интересно наблюдать за реальным применением различной боевой техники в Сирии, в том числе за "Томагавками". Имея же эту ракету в руках, мы четко понимаем, какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации», — отметил Михеев.

Он добавил, что появилась возможность оценить степень защищенности этих каналов. «Зная все эти параметры, мы сможем еще более эффективно блокировать эти крылатые ракеты на всех этапах их боевого применения», — подчеркнул Михеев.

Советник отметил, что в настоящее время особый интерес для российских специалистов представляет наблюдение за беспилотниками западного производства, а также американскими истребителями F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

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США, Великобритания и Франция ночью 14 апреля этого года нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. США заявили, что большинство ракет достигли целей, в России утверждают обратное.

Позже стало известно, что сирийская сторона передала российской две неразорвавшиеся крылатые ракеты. Фрагменты «Томагавков» были показаны на специальном брифинге Минобороны. Военные заявили, что элементы ракет изучат, а результаты работы будут использовать для совершенствования российских образцов вооружения.

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