В США назвали уязвимость F-22 и F-35 перед Россией

Системы поиска и отслеживания, работающие в длинноволновой области инфракрасного излучения, которые разрабатываются Китаем и Россией, уже в 2020-х годах будут способны обнаруживать американские малозаметные истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, сообщает The National Interest.

Американский журнал отмечает, что российские самолеты МиГ-29 и Су-27 практически с самого своего появления были оснащены системами инфракрасного поиска и отслеживания, которые за последние десятилетия непрерывно совершенствовались. Перспективный истребитель пятого поколения Су-57, пишет издание, также получает такие датчики.

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Журнал полагает, что в настоящее время российские системы поиска и отслеживания работают в средневолновой области инфракрасного излучения, однако в дальнейшем получат датчики длинноволновой области. Издание отмечает, что, вероятнее всего, такие системы Китай разработает раньше России.

Журнал сообщает, что это может произойти в 2020-е годы, а F-22 Raptor и F-35 Lightning II, разрабатываемые еще в XX веке, вряд ли будут модернизированы для противодействия новейшим датчикам. «Маловероятно, чтобы технологии могли быть усовершенствованы, поэтому нынешние невидимые самолеты, вероятно, будут все более уязвимыми», — заключает издание.

В другой публикации The National Interest отмечается, что Израиль, будучи одним из покупателей F-35 Lightning II, полагает, что используемая в истребителе стелс-технология начнет терять актуальность через пять-десять лет, ответом на что может стать разработка эффективных средств глушения и запутывания датчиков противника.

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