Крым и юг России защитят сверхмощными радарами

Южный военный округ получит на вооружение сверхмощные дальнобойные радиолокационные системы «Ниобий-СВ». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Новая техника поступит в войска до конца 2019 года. Радары позволят обезопасить юг страны и Крым. Эксперты Минобороны отмечают, что «Ниобий-СВ» станет ответом на пусковые установки систем ПРО, которые США разместят в Румынии и Болгарии. Они могут использоваться для запуска высокоточных крылатых ракет «Томагавк».

В июле стало известно, что американские военные завершили развертывание в Румынии комплекса THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). THAAD заменял стационарную систему Aegis Ashore, которая проходила модернизацию. Таким образом США выполняют свои обязательства по защите партнеров по НАТО из ЕС от воздушных угроз.

В начале сентября обновленная Aegis Ashore вернулась обратно в Румынию.

Радиолокационная станция «Ниобий-СВ» предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных объектов всех типов — самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. Радар может сопровождать до 300 целей одновременно, а его дальность обнаружения воздушного объекта составляет 300 километров.

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