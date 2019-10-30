Россия обложилась «Подсолнухами» с трех сторон

Россия развернула загоризонтные коротковолновые радиолокационные станции (РЛС) ближнего действия по трем направлениям, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Научно-исследовательского института (НИИ) дальней радиосвязи Кирилл Макаров.

По его словам, речь идет о создаваемых «станциях поверхностной волны для обнаружения кораблей и воздушных объектов» типа «Подсолнух». «Они уже находятся в эксплуатации, стоят на трех направлениях — на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике», — сказал руководитель.

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По его словам, за рубежом интересуются экспортной версией такого радара («Подсолнух-Э»), однако «конкретных заказов пока нет». Также в интервью Макаров заявил, что радиус мертвой зоны РЛС загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» составляет 900 километров.

В декабре 2018 года Минобороны сообщало, что РЛС загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» в населенном пункте Ковылкино (Мордовия) вступила на опытно-боевое дежурство, а принятие такой РЛС на боевое дежурство состоится в 2019 году.

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