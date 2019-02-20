Россия улучшила «окно во Вселенную»

Российский оптико-электронный комплекс «Окно», располагающийся в Таджикистане, играет «огромную роль» в контроле космического пространства (ККП), заявил «Красной звезде» начальник штаба — заместитель командующего космическими войсками ВКС России генерал-майор Игорь Морозов.

По его словам, изначально «Окно» позволяло обнаруживать космические объекты на удалении до 40 тысяч километров. «Следует отметить, что после проведенной в 2014 году модернизации возможности комплекса существенно возросли. Сегодня он может обнаруживать объекты на расстоянии уже свыше 50 тысяч километров в зоне обзора», — сказал Морозов.

Он отметил, что основными задачами Главного центра разведки космической обстановки, «наряду с непрерывным анализом происходящего на просторах Вселенной» возможного опасного сближения российских спутников с другими, является ведение Главного каталога космических объектов, в настоящее время учитывающего 20 тысяч космических тел.

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«В этой части ведется создание группировки современных наземных радиолокационных, радиооптических, радиотехнических, оптико-электронных комплексов, а также модернизация существующих специализированных средств контроля космического пространства», — пояснил Морозов.

По его словам, в ближайшие годы в России будет развернута сеть современных комплексов системы ККП. Подобные объекты появятся, помимо Алтайского края, на Дальнем Востоке, в Бурятии и Крыму.

В декабре 2018 года стало известно, что в населенном пункте Ковылкино (Мордовия) вступила на опытно-боевое дежурство радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения типа «Контейнер».

В ноябре того же года сообщалось, что в Крыму построят РЛС системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) нового поколения «Воронеж-М».

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