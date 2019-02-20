Названы условия победы России над НАТО и Японией

ВВС России способны противостоять ВВС США, их партнерам по НАТО и Японии лишь в условиях локальной войны, ведущейся, в частности, в третьей стране, а без завоевания превосходства в воздухе успех наземных и морских операций невозможен, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

В условиях локальной войны, полагает эксперт, потенциальные противники могут создать группировку численностью 2000–2500 самолетов (1100–1300 боевых), 1200–1500 вертолетов и 500–600 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а также применить в ходе боевых действий 1500–2000 крылатых ракет.

«Эти силы, вероятнее всего, будут задействованы в воздушной кампании продолжительностью от двух-трех недель до двух месяцев и более с проведением нескольких ВНО (воздушная наступательная операция — прим. «Ленты.ру»). При этом первая из них — ключевая. Ее срыв с нанесением существенных потерь авиационной группировке, скорее всего, заставит противника отказаться от эскалации конфликта», — полагает заместитель президента РАРАН.

Учитывая опыт прошедших войн, доктор военных наук предполагает, что типовая ВНО будет длиться от трех до пяти дней и включать пять — девять массированных авиационно-ракетных ударов (МРАУ), каждый из которых предполагает эшелон прорыва противовоздушной обороны (ПВО, 20–45 процентов от общего числа самолетов), ударный (45–70 процентов) и доразведки (до десяти процентов).

Количество крылатых ракет воздушного и наземного базирования у потенциального противника Сивков оценивает в 40–50 процентов от общего числа самолетов. «Еще 30–40 процентов дадут БЛА и столько же ложные цели. Эти силы используются главным образом для подавления системы ПВО и минимизации потерь пилотируемой авиации», — пишет специалист.

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Он отмечает, что ключевым условием успешного отражения ВНО является создание и обеспечение боевой устойчивости всевысотного радиолокационного поля.

По его мнению, основной задачей ВВС России в подобной войне будет срыв ВНО и поражение критически важных объектов противника. Сивков полагает, что РФ располагает достаточным количеством тяжелых истребителей, штурмовиков, самолетов стратегической авиации и боевых вертолетов, чтобы участвовать в локальном конфликте с США и их союзниками, но испытывает нехватку легких истребителей, самолетов дальней и разведывательной авиации, дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также транспортных вертолетов.

В январе доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев заявил, что военные возможности Японии на Дальнем Востоке явно превосходят российские.

В декабре 2018 года замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов назвал три повода для возможного непреднамеренного военного столкновения США и России в ближайшие несколько лет.

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