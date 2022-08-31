В России начались испытания первой машины MRAP для спецназа

В России начались испытания первого бронеавтомобиля класса MRAP К-4386 ЗА-СпН для спецназа

Российский бронеавтомобиль К-4386 ЗА-СпН класса MRAP (mine-resistant ambush-protected – устойчивый к подрыву мин и защищенный от атак из засады), который компания «Ремдизель» разработала для сил специального назначения, проходит испытания. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.

«Не принята на вооружение. Сейчас она проходит испытания. Пока очень хорошо себя показывает», — сказал он. Главный конструктор добавил, что ФСО, ФСБ и МВД, которые являются потенциальными заказчиками К-4386 ЗА-СпН, проявляют к машине «очень живой интерес».

Отмечается, что новый бронеавтомобиль является первой российской машиной класса MRAP, которая предназначена для сил специального назначения. По данным производителя, К-4386 ЗА-СпН получил двигатель мощностью 350 лошадиных сил. Бронеавтомобиль массой 12 тонн развивает скорость до 100 километров в час, а грузоподъемность машины составляет две тонны. Ее впервые представили на форуме «Армия-2021».

Ранее на форуме «Армия-2022» показали пикап на базе бронеавтомобиля «Стрела». Машина с бронированным грузовым отсеком может нести до 550 килограммов полезной нагрузки.

В мае стало известно, что в России началось производство боевого модуля «Спица» для бронеавтомобиля «Выстрел». В состав вооружения модуля входит гранатомет, пулемет и автоматическая пушка.