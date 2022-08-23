В России представили новую версию «Стрелы»

В России представили пикап на базе бронеавтомобиля «Стрела»

В России показали новую версию легкого бронеавтомобиля «Стрела». На форуме «Армия-2022» представили созданный на базе машины бронированный пикап. Машина получила защищенный грузовой отсек, пишет «Российская газета».

Новая «Стрела» отличается от базовой версии наличием открытой грузовой платформы. Машина может нести до 550 килограммов полезной нагрузки. Бронированный отсек оснастили специальной дверью для погрузки. Также бронеавтомобиль получил вращающуюся пулеметную установку.

Отмечается, что машину предлагают с двигателями мощностью 157 и 200 лошадиных сил. Бронеавтомобиль массой 5300 килограммов развивает максимальную скорость по шоссе до 120 километров в час. Бронирование «Стрелы» обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия. Также машина может выдержать взрыв мины мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте под днищем или колесом.

Ранее стало известно, что компания «Ремдизель» представила на «Армии-2022» бронеавтомобиль «Ахмат», который разработали с учетом опыта спецоперации на Украине. «Ахмат» построили на серийном шасси.

В августе 2021 года читатели Yahoo News Japan оценили внедорожник «Стрела», который создали на основе одноименного бронеавтомобиля. Машина получила турбодизель мощностью 149 лошадиных сил.

