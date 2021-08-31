В Японии восхитились российским внедорожником

Читатели японского новостного агрегатора Yahoo News Japan восхитились российским полноприводным внедорожником «Стрела», созданным ГАЗ на основе одноименного бронеавтомобиля, выпускаемого Военно-промышленной компанией (ВПК). О реакции пользователей сети рассказывает «ИноСМИ».

Издание напоминает, что масса «Стрелы», получившей турбодизель американской компании Cummins мощностью 149 лошадиных сил и объемом 2800 кубических сантиметров, составляет 2,7 тонны. Отмечается, что новый автомобиль ГАЗ может появиться на рынке в ближайшие пять-десять лет.

«Классный! Лично для меня, это — идеальный дизайн. Но надо было устанавливать экономичный дизельный двигатель объемом не менее трех литров», — заявил читатель F.

По мнению Str, российский «автомобиль очень красивый, но, похоже, что в ширину он не менее 2,5 метра». Fug уверен, что «Стрела» «напоминает смесь Hummer и Wrangler».

В феврале гендиректор ВПК Александр Красовицкий заявил, что возглавляемое им предприятие задумало на базе легкого броневика «Стрела» создать «русский Land Cruiser».

В том же месяце издание The Drive заметило, что российский легкий сверхкомпактный бронеавтомобиль «Ласок 4-П» выглядит как «мобильный чумной доктор».