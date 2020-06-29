В Китае оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

В Китае оценили состав колонны военной техники, прошедшей 24 июня по Красной площади в Москве на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Внимание издания «Хуаньцю шибао» привлекли, в частности, российские «смертоносные машины»: танки Т-90М и Т-80БВМ, а также реактивная система залпового огня ТОС-2.

Как говорится в материале, главным героем парада Победы за последние годы стал именно Т-90М, который был принят на вооружение российской армии весной этого года. Китайское издание отмечает, что боевая машина, которая представляет собой модификацию Т-90, выгодно отличается от танка Т-14 «Армата» — дорогого и еще не испытанного в боях. Авторы статьи обратили внимание, что Т-90М получил новую динамическую защиту и сетчатый противокумулятивный экран, которые должны позволить ему пережить атаку ракет РПГ и других видов оружия.

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Еще одной машиной, отмеченной китайскими специалистами, стал Т-80БВМ — первый в мире танк с газотурбинным двигателем, который позволяет данной машине работать при сверхнизких температурах. Благодаря такому двигателю танк можно использовать в том числе в Арктике.

Кроме того, «Хуаньцю шибао» отметило РСЗО ТОС-2, впервые принимавшую участие в параде. Эта система получила более высокую боеспособность и увеличенную дальность полета 220-миллиметровых снарядов по сравнению со своей предшественницей ТОС-1 — с шести до 12 километров. Также она установлена на шасси грузовика «Урал» 6х6, что обеспечивает ей более высокую проходимость по пересеченной местности.

«Ключевым моментом парада Победы также является демонстрация новых систем противовоздушной обороны, которые включают в себя зенитно-ракетные комплексы С-350 и "Бук-М3", бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ", самоходный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ"», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что впервые в параде Победы в Москве были задействованы реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», а также новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2. Кроме того, на Красной площади в первый раз показали модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ».

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