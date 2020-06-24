Российские военные показали новые «Панцири» и «Торнадо» на параде Победы

В параде, который прошел на Красной площади в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приняли участие новые образцы российской военной техники, поступившие на вооружение армии. Внимание на боевые машины обратило РИА Новости в своем Telegram-канале.

В частности, впервые в параде были задействованы реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», а также новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2. Кроме того, на Красной площади в первый раз показали модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ».

Ранее сообщалось, что в рамках проведения парада Победы на Красной площади по ней проехала колонна танков, которую возглавил танк Т-34 времен Великой Отечественной войны.

В конце мая президент России Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы 24 июня, в годовщину торжественного парада 1945 года. По указу Путина этот день объявлен нерабочим. Парад в Москве и других городах России начался в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса.

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