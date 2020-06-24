На Красную площадь выехали танки

На параде Победы в Москве появились танки. Видео колонны военной техники публикует Telegram-канал «Москва сейчас».
Механизированную колонну возглавил танк Т-34 времен Великой Отечественной войны.
В конце мая президент России Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы 24 июня, в годовщину торжественного парада 1945 года. По указу Путина этот день объявлен выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса. Парад в Москве и других городах России начался в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют.
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