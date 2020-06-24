В Москве начался парад Победы

На Красной площади в Москве в 10:00 начался парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Трансляцию в среду, 24 июня, ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Принимает парад министр обороны России Сергей Шойгу. Он выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus. Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, который доложил главе Минобороны о готовности войск. После этого Шойгу и Салюков начали совместный объезд строя пеших расчетов.

Всего в параде примут участие свыше 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов. Парадный строй состоит из 40 пеших расчетов: военнослужащие вооруженных сил и других ведомств, слушатели и курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы, кадеты и юнармейцы.

Кроме того, на мероприятии присутствуют главы Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также на парад приехали председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.

В конце мая президент России Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы 24 июня, в годовщину торжественного парада 1945 года. По указу Путина этот день объявлен выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса. Парад в Москве и других городах России начался в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют.

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