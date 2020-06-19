Стало известно о технических новинках на параде Победы

На предстоящем параде Победы покажут новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ». Об этом сообщает ТАСС.

«Панцирь» оснащен малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников. На нем также вместо стандартного контейнера под одну ракету установлена кассета с четырьмя ракетами меньшего размера. Во время финальных ночных репетиций парада показали и другую техническую новинку: боевую машину модернизированного «Панциря-СМ» на колесном шасси «Торнадо-К».

Ранее поступила информация о том, что на параде впервые покажут тяжелую боевую машину пехоты (БМП) Т-15 «Армата» в боекомплекте с 57-миллиметровым модулем «Кинжал». Эта модель получит высокоточные управляемые снаряды и боеприпасы с интеллектуальной системой дистанционного подрыва.

В конце мая президент России Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы 24 июня, в годовщину торжественного парада 1945 года. По указу Путина этот день объявлен выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса. Парад в Москве и других городах России начнется в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют.

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