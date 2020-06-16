Российская «Армата» поумнеет

Тяжелая боевая машина пехоты (БМП) Т-15 «Армата» в боекомплекте с 57-миллиметровым модулем «Кинжал» получит высокоточные управляемые снаряды и боеприпасы с интеллектуальной системой дистанционного подрыва, пишут «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве.

Издание отмечает, что боеприпасы оснащены системой с программируемым взрывателем. Согласно газете, БМП Т-15 «Армата» с «Кинжалом» впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня. Издание отмечает, что в настоящее время согласована номенклатура боекомплекта боевых модулей таких машин.

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В апреле 2019 года гендиректор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий заявил, что возможность оснащения перспективной колесной платформы «Бумеранг» дистанционно-управляемым 57-миллиметровым боевым модулем «Кинжал» зависит от интересов заказчика.

Работы над универсальной гусеничной платформой «Армата» велись в 2009-2015 годах. Контракт Минобороны России и «Уралвагонзавода» предполагает поставку в период с конца 2018-го до конца 2021-го 132 машин, созданных на базе платформы «Армата» (танка Т-14, БМП Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16).

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