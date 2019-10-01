Российская Т-14 «Армата» оказалась «игрушкой»

Экипажи танков Т-14 «Армата» фактически будут «геймерами», сообщил ТАСС специальный представитель «Уралвагонзавода» (УВЗ) по военно-техническому сотрудничеству генерал армии Алексей Маслов.

По его словам, для танкистов Т-14 «Армата» обеспечивает «новые условия ведения боевых действий». «По большому счету, они становятся "геймерами". Экипаж видит все, но с использованием приборов. Раньше мы смотрели в командирский триплекс и прицел. Здесь психология для танкиста будет абсолютно другая — они должны будут доверять приборам», — сказал специалист.

Генерал отметил, что техника на основе платформы «Армата» станет основой танкового парка на десятилетия. «Машины технически сложные, но в управлении достаточно простые. В них полностью учтено требование Минобороны, чтобы их могли эксплуатировать военнослужащие срочной и контрактной службы», — уточнил Маслов.

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В сентябре «Военно-промышленный курьер» написал, что необитаемый боевой модуль (НБМ) «Бумеранг-БМ», который должна получить, в частности, боевая бронированная машина Т-15 «Армата», имеет блоки с оптико-электронным оборудованием, которые «в лучшем случае закрыты козырьком от дождя». В ответ на это в том же месяце военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что «для показа [на парадах и других публичных мероприятиях] все так и делается, а вот в реальных боевых действиях вся эта оптика прикрывается специальными автоматическими шторками из металла, стойкого и к пулям, и к осколкам».

В августе «Военно-промышленный курьер» сообщил, что ряд систем вооружения танка Т-14 «Армата» требует дальнейшей апробации и опытной эксплуатации в войсках.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

Работы над универсальной гусеничной платформой «Армата» велись в 2009-2015 годах. Контракт Минобороны и УВЗ предполагает поставку в период с конца 2018-го до конца 2021-го 132 машин, созданных на базе платформы «Армата» (танка Т-14, боевой машины пехоты (БМП) Т-15 и БРЭМ Т-16).

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