Парадная Т-15 «Армата» оказалась уязвимой

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Россияне могут спать спокойно, поскольку «нашу военную технику делают все-таки профессионалы», пишет в «Российской газете» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, отреагировавший на критику современных боевых модулей (БМ) российского производства.

Автор, например, прокомментировал незащищенность оборудования боевых машин, принимающих участие в парадах. «Действительно, для показа все так и делается, а вот в реальных боевых действиях вся эта оптика прикрывается специальными автоматическими шторками из металла, стойкого и к пулям, и к осколкам», — утверждает Леонков.

По его мнению, «вероятность попадания шальной пули или осколка в оптику НБМ [необитаемый боевой модуль] достаточна низка, а вот выстрел снайпера действительно опасен». «Боевой модуль — это не дань моде и не бесполезная трата бюджетных денег, а высокотехнологичное изделие, повышающее боевую эффективность мотострелковых подразделений в современном общевойсковом бою», — заключает Леонков.

Ранее в сентябре «Военно-промышленный курьер» написал, что НБМ «Бумеранг-БМ», который должна получить, в частности, боевая бронированная машина Т-15 «Армата», имеет блоки с оптико-электронным оборудованием, которые «в лучшем случае закрыты козырьком от дождя».

В августе то же издание сообщало, что ряд систем вооружения танка Т-14 «Армата» требует дальнейшей апробации и опытной эксплуатации в войсках.

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