Медведчук назвал Каю Каллас «тупой курицей» из-за ее антироссийской риторики

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук нелестно высказался о европейских политиках, которые поддерживают президента Украины Владимира Зеленского и поэтому позволяют себе крайне агрессивную риторику в адрес России. В частности, он назвал главу евродипломатии Каю Каллас «тупой курицей», его слова приводит ТАСС.

«Западные политики должны понимать, что деньги, которые получает режим Зеленского, обагрены кровью, и эта кровь рекой обязательно потечет в Европе», — указал Медведчук.

Он призвал европейцев остановиться как можно скорее и сменить курс.

«Хотя, судя по пещерной антироссийской истерике многих европейских лидеров, таких как наследник нациста [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, петух в темных очках [президент Франции Эмманюэль] Макрон и тупая курица Кая Каллас, никто останавливаться не собирается», — признал политик.

Ранее финский политик Армандо Мема выступил с критикой намерения Каллас ввести новый пакет антироссийских санкций. «На данном этапе Европа должна извиниться перед Россией и работать над поиском дипломатического решения по Украине», — заявил он.