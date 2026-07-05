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22:16, 5 июля 2026Мир

В Европе раскритиковали Каллас из-за нового заявления о России

Финский политик Мема призвал Европу извиниться перед Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amel Emric / Reuters

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с критикой намерения верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас ввести новый пакет антироссийских санкций. Он прокомментировал ее заявление на своей странице в социальной сети X.

«Я не понимаю, почему человек из страны с населением 1,33 миллиона человек (Эстония) должен возглавлять европейскую дипломатию. На данном этапе Европа должна извиниться перед Россией и работать над поиском дипломатического решения по Украине», — написал политик.

Как отмечает Мема, Европа предприняла попытку добиться победы над Россией с помощью Украины, но потерпела неудачу.

Ранее стало известно, что зацикленность Каллас на России начала вызывать опасения у евродипломатов. Уточняется, что Каллас «раздражала своей прямотой» членов Еврокомиссии и лидеров сообщества.

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