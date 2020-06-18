Президент Азербайджана пропустит парад Победы в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пропустит парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера, передает Haqqin.az.

В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным Алиев выразил сожаление, что не сможет посетить парад из-за продления карантинных мероприятий в Азербайджане. Республику будут представлять министр обороны и 75 военнослужащих. Путин ответил, что относится с пониманием к ситуации.

Парад Победы в Москве должен был состояться 9 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Свой приезд подтвердили главы 12 государств, в том числе Казахстана, Сербии, Молдавии.

В ряде российских регионов парады отменили из-за пандемии. В Кремле заявили, что подобные решения находятся в компетенции местных властей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!