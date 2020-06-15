Кремль отреагировал на отмену парада Победы в десятках городов России

Решение об отмене парада Победы 24 июня находится в компетенции региональных властей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на данные о переносе мероприятия в некоторых российских городах, сообщает РИА Новости в понедельник, 15 июня.

«Это те самые особые полномочия, которыми они были наделены. Губернаторам, как говорил президент, на местах виднее, как обстоят дела, и основываясь на прогнозах, им принимать решения», — сказал он.

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