Еще в одном российском городе отменили парад Победы из-за коронавируса

Парад Победы в Якутске, ранее запланированный на 24 июня, отменили из-за ситуации с коронавирусом, сообщил руководитель администрации главы и правительства Якутии Афанасий Владимиров. Его цитирует ТАСС в понедельник, 15 июня.

По его словам, в этот день в городе запланированы другие праздничные мероприятия. Так, на мемориале «Солдат Туймаады» состоится открытие памятника якутскому снайперу, показ техники военных лет. Жители смогут увидеть все это на местных телеканалах в прямом эфире.

Как сообщалось ранее, режим полной самоизоляции продлили в регионе до 21 июня. По последним данным, в Якутии было выявлено 3122 случая коронавируса.

Ранее в понедельник стало известно об отмене парада в Челябинске из-за растущей угрозы распространения коронавируса.

В конце мая президент Владимир Путин объявил днем проведения парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. По указу главы государства этот день объявлен выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса.

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