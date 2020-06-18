Песков подтвердил прохождение карантина участвующими в параде Победы ветеранами

Ветераны, которые примут участие в Параде Победы на Красной площади 24 июня, действительно сейчас проходят карантин, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 18 июня.

«Целый ряд ветеранов находятся на карантине в санаториях и домах отдыха, находятся они там в прекрасных условиях», — сказал он.

Ранее в прессе появилась информация о том, что на карантин отправлены 80 ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, участников привезут на Красную площадь в продезинфицированном транспорте, а также рассадят через два кресла друг от друга.

9 мая мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса. Об этом главу государства просили и российские ветеранские организации. После улучшения эпидемиологической обстановки президент Владимир Путин объявил проведение праздника 24 июня. Между тем парад отменили более двадцати российских регионов. В Кремле к данным решениям отнеслись с пониманием, так как ситуация с распространением коронавируса отличается от субъекта к субъекту.

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