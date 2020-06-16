Раскрыты правила участия ветеранов в параде Победы. Их привезут на Красную площадь в продезинфицированном транспорте, а также рассадят через два кресла друг от друга. Об этом заявила в эфире канала «Россия-1» глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Места для ветеранов предусмотрены через два кресла, это как раз то самое расстояние, которое позволит при уже размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски, а по окончанию снова ее надеть», — рассказала Попова

Она уточнила, что все будет продезинфицировано, все предметы на Красной площади «будут абсолютно чистыми». Также, по ее словам, в день парада за ветеранами приедет специальный транспорт, водитель которого сдаст тест на коронавирус и будет находиться в машине в маске и перчатках. Тест обяжут сдать сопровождающего ветерана человека — волонтера или члена семьи, а также попросят использовать средства индивидуальной защиты.

Отменить парад Победы решили более двадцати российских регионов. В Кремле к данным решениям отнеслись с пониманием.

Глава государства Владимир Путин объявил день проведения парада, 24 июня, выходным. Накануне в Москве состоялась первая репетиция парада Победы, который 9 мая был отменен из-за коронавируса.

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