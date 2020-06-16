В Симферополе пройдет парад Победы

Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение провести парад Победы 24 июня в Симферополе. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Аксенов заявил, что предварительно проконсультировался с Министерством обороны и Роспотребнадзором. Он подчеркнул, что во время мероприятия будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее 16 июня Аксенов заявлял, что мероприятие состоится только в городе-герое Керчь. Он объяснил это необходимостью обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, а также предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

По данным на 16 июня, в России подтверждено 537 210 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Умер 7091 человек, выздоровели 284 539 пациентов.

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