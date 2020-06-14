В сети появилось видео первой репетиции парада Победы в Москве. Она проходит на Тверской улице в центре столицы. Кадры с места тренировки опубликовал Telegram-канал «На видео видно».

Первая репетиция парада — пешая. На записи можно заметить, что механики-водители и командиры боевых экипажей проходят по пути следования механизированной колонны, чтобы изучить маршрут. Парад военной техники — одна из традиционных частей торжественных мероприятий, посвященных годовщине Победы.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы для репетиции было перекрыто несколько улиц в центре. В частности, речь идет об участке Тверской. Ближайшие станции метро работают только на выход и пересадку.

В конце мая президент Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы 24 июня, в годовщину торжественного парада 1945 года. По указу Путина этот день объявлен выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса. Парад в Москве и других городах России начнется в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют.

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