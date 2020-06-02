Парад Победы в Москве проведут с элементами торжества 1945 года

В параде Победы на Красной площади в Москве используют элементы исторического парада 1945 года, сообщил главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 2 июня.

«Например, в начале парада будет исполнен "Юбилейный встречный марш", в вечернее время планируется аналогичный салют», — сказал он.

Мероприятие начнется в 10:00 по московскому времени и продлится не более полутора часов, уточнил Салюков.

Ранее во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в параде 24 июня будут участвовать только военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 или без признаков инфекционных заболеваний. В участию в параде приглашены парадные расчеты 19 стран.

Из-за распространения коронавируса традиционный парад Победы 9 мая отменили. В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин поручил провести мероприятие 24 июня — по его указу этот день объявлен выходным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!