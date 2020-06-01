Заразившийся коронавирусом Пашинян собрался на парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается приехать в Москву 24 июня на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в случае выздоровления от коронавируса. Об этом 1 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

Политик в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил за приглашение. «Никол Пашинян выразил надежду, что до этого выздоровеет и сможет присутствовать на всех мероприятиях, планируемых в связи с 75-летием Победы», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Пашинян объявил, что он и его семья заразились коронавирусом. Болезнь проходит у него бессимптомно. Премьер-министр планирует работать из своей резиденции.

По словам Пашиняна, по предварительным данным, он заразился коронавирусом от официанта, который без перчаток подал ему стакан с водой во время рабочего совещания правительства.

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