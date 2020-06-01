Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Тесты премьер-министра и всех членов его семьи, которые были проведены 31 мая, оказались положительными. По словам Пашиняна, у него нет никаких симптомов коронавируса.

В то же время он выразил обеспокоенность, что может заразить окружающих людей старшего возраста. «Буду работать из резиденции. У меня здесь есть все условия, все средства связи. Сколько будет возможно работать — буду работать», — сказал Пашинян, выразив сожаление по поводу произошедшего.

«Наша стратегия продолжает оставаться прежней. Мы должны научиться жить с коронавирусной инфекцией», — сказал глава правительства.

По данным на 1 июня, число выявленных случаев коронавируса в Армении увеличилось до 9282. Скончался 131 пациент, выздоровели 3386, в больницах находятся 5765 человек.

27 мая Пашинян заявил о начале второй волны коронавируса в Армении.

С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения, который продлен до 13 июня. В середине мая в Армении заработал общественный транспорт, граждане должны совершать поездки в масках и перчатках. Открылись торговые центры, полностью отменен запрет на работу объектов общественного питания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!