Пашинян назвал «сверхэффективное» средство против коронавируса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал единственное «сверхэффективное», по его мнению, средство борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает «Sputnik Армения».

«Для меня в практическом и идейном смысле есть один сверхэффективный способ борьбы с коронавирусом — это личная ответственность. Более эффективного средства быть не может», — сказал Пашинян на заседании правительства.

Он призвал граждан соблюдать правила безопасности, придерживаться социальной дистанции и доверять только официальной информации о ходе пандемии.

Пашинян напомнил, что ношение масок в закрытых помещениях стало обязательным в Армении, и члены правительства сами должны следовать этому предписанию. «Вчера я, например, заметил, что в такси ни водители, ни пассажиры не надевают маски», — сказал также премьер.

По последним данным, в Армении заразились коронавирусом 5606 человек, 70 из них скончались. С 16 марта в стране действует режим ЧП.

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