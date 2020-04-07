Коронавирус выявили в Нагорном Карабахе

Первый случай заражения коронавирусом выявили в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает «Sputnik Армения».
Два человека были изолированы, у них взяли анализы, один из которых оказался положительным.
Инфицированный госпитализирован 2 апреля. Известно, что он вернулся из Армении и находился в одном из сел Кашатахского района, где теперь изолированы 17 человек.
В Армении, по последним данным, были инфицированы 853 человека, 8 человек скончались, 87 выздоровели.
В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который пытался силой вернуть контроль над регионом. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения