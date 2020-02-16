Главы Азербайджана и Армении впервые подискутировали о Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые приняли участие в открытых панельных обсуждениях конфликта в Нагорном Карабахе. Стороны подискутировали о ситуации в регионе на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает турецкое новостное агенство «Анадолу».

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В ходе дебатов «Новые тенденции в нагорно-карабахском конфликте» Алиев заявил, что еще в 1921 году большевистское представительство в регионе приняло решение «сохранить Карабах в составе Азербайджана». Именно поэтому, считает Алиев, позиция армянской стороны о том, что Карабах был передан Азербайджану, не соответствует действительности.

В то же время Пашинян отметил, «международное сообщество устало» от повторяющихся годами доводов сторон, передает Deutsche Welle. «Невозможно решить 30-летний конфликт за 1-2 шага», — сказал премьер, предложив совершать «мини-революции» и поэтапно отходить от прежних жестких позиций.

По мнению Пашиняна, решение конфликта должно устраивать все три стороны: Армению, Нагорный Карабах и Азербайджан. При этом он считает, что для «лучшего понимания» позиций сторон нужно использовать соцсети, помогающие видеть конфликт в региональном и глобальном контексте.

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Алиев высказался за поэтапное решение, при этом подчеркнув, что Баку пойдет на уступки при условии, если Ереван прекратит финансировать Нагорный Карабах и выведет оттуда свои войска. Пашинян ответил, что в регионе нет армянских войск, а лишь местные силы самообороны и добровольцы из Армении.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но военные действия периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стала четырехдневная война 2016 года, в ходе которой погибли сотни солдат с обеих сторон.

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