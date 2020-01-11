На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка

На границе Армении и Азербайджана случилась перестрелка, передает News.am

По данным издания, инцидент произошел 11 января в Тавушской области. Министерство обороны Армении обвинило вооруженные силы Азербайджана в ранении военнослужащего снайперским выстрелом. «Вся ответственность за дальнейшие действия лежит на азербайджанской стороне», — заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Как пишет Haqqin.az, Тавушская область граничит с Газахским районом Азербайджана. Баку утверждает, что в течение последних дней армянские войска обстреливали из крупнокалиберного и снайперского оружия пограничные боевые позиции и военные транспортные средства Азербайджана. Обстрелы были подавлены ответным огнем, заявили в Госпогранслужбе.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но военные действия периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стала четырехдневная война 2016 года, в ходе которой погибли сотни солдат с обеих сторон.

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