Армения заявила о необходимости включить Карабах в переговоры о мире

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян выступил за включение Нагорно-Карабахской республики (НКР) в переговоры по урегулированию конфликта. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению армянской стороны, это позволит сделать процесс урегулирования более содержательным. Также в МИД Армении заявили о необходимости роста взаимного доверия между сторонами.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян уже представлял парламенту страны программу правительства по вопросу Нагорного Карабаха, в соответствии с которой правительство НКР должно стать одной из сторон в переговорах по урегулированию конфликта. Реализации этой инициативы, отметил Пашинян, мешает позиция Азербайджана.

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В декабре 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время сложились оптимальные условия для решения нагорно-карабахского конфликта. Среди влияющих на это факторов он перечислил растущую мощь, потенциал, экономическую, военную и политическую силы Азербайджана, а также укрепляющиеся международные позиции Баку.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. Это не остановило военные действия, которые периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стала четырехдневная война 2016 года, когда погибли сотни солдат с обеих сторон.

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