Азербайджан приготовился к разрешению конфликта в Карабахе

В настоящее время созданы благоприятные условия для урегулирования конфликта с Арменией вокруг Нагорного Карабаха. С таким заявлением в четверг, 13 декабря, выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Интерфакс».

«Считаю, что сегодня возникла наиболее благоприятная ситуация для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Есть много факторов, являющихся основанием для такого заявления», — сказал азербайджанский лидер.

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По его словам, в первую очередь, это растущая мощь, потенциал, экономическая, военная и политическая силы Азербайджана, а также укрепляющиеся международные позиции Баку. «Очень многие решения и резолюции международных организаций отражают нашу позицию по нагорно-карабахскому конфликту», — добавил он.

Как заверил Алиев, в «организациях, членом которых является Армения, и в которых мы не представлены, предпочтение отдается нашей позиции (очевидно, имеется в виду Организация Договора о коллективной безопасности, ОДКБ — прим. «Ленты.ру»)».

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Одновременно с этим, указал Алиев, Баку будет продолжать свою политику до «полного освобождения оккупированных азербайджанских территорий». «До тех пор, пока наши территории находятся под оккупацией, мы продолжим изоляцию Армении. В результате проводимой нами политики Армения переживает демографический кризис, люди массово покидают эту страну», — сказал глава государства, добавив, что целенаправленная политика, проводимая Азербайджаном, способствовала краху режима, который управлял Арменией более 20 лет.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

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