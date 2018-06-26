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Азербайджан приготовился уничтожить армянскую инфраструктуру в Карабахе

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ria ria / YouTube

Азербайджан готов уничтожить все военные и стратегические объекты Армении на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом во вторник, 26 июня, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Интерфакс».

«Мы хотим мирного урегулирования конфликта [в Карабахе], но мы не смиримся с оккупацией земель. Противник должен понимать, что нет такого военного и стратегического объекта, который бы не смогла уничтожить азербайджанская армия», — заявил он на военном параде, посвященном столетию создания вооруженных сил страны.

«Нагорный Карабах — это исконно азербайджанская земля, азербайджанцы сотни лет жили и создавали на этих территориях. Мы живем в условиях войны. Азербайджан не смирится с оккупацией своих территорий и восстановит территориальную целостность», — подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что для «освобождения оккупированных территорий» Баку необходима сильная армия и сильная экономика. «С 2003 года мы увеличили расходы на оборону в 15 раз», — указал он.

«Армения не может и не сможет вести с нами конкуренцию. Историческая справедливость на нашей стороне, мы обладаем военной и экономической мощью, и пропасть между Азербайджаном и Арменией будет только увеличиваться», — отметил Алиев.

«Война еще не закончилась. Закончился лишь ее первый этап», — заключил Алиев.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

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