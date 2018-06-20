Бывший СССР
 
Последние новости
Уругвай победил и вывел Россию в плей-офф чемпионата мира
Мать вступилась за разбившего скульптуру сына и стала жертвой травли
Киев задумал нацелить американские комплексы Patriot на Россию
В Германии извинились за недооценку сборной России
США поставят Турции «мертвые» F-35
Топ-менеджер крупной российской компании оказалась гражданкой страны НАТО
Украина придумала новый метод сдерживания «агрессии» России
Фитнес-блогера распекли за рекламу опасных таблеток для похудения
Фанаты сборной Англии отметились нацистскими песнями в Волгограде
Вахтанг Кикабидзе предрек крах России
Новости партнеров

Азербайджан закупился военной техникой и приготовился к наступлению в Карабахе

Перейти в «Мою Ленту»

Вооруженные силы Азербайджана готовы к освобождению территорий, «оккупированных» в настоящее время Арменией. С таким заявлением в среду, 20 июня, выступил министр обороны страны Закир Гасанов, передает «Интерфакс».

«Нашей целью является подготовить армию к войне. Политические переговоры — не наша работа. Сегодня азербайджанская армия готова к освобождению оккупированных территорий, в том числе психологически», — указал военачальник.

Также он отметил, что в стране 80 процентов военнослужащих вооруженных сил — контрактники. «Это офицеры, прапорщики и сержанты», — уточнил Гасанов. Вся военная техника, в свою очередь, управляется контрактниками, которые имеют как минимум пять-шесть лет опыта.

Гасанов добавил, что президент республики Ильхам Алиев поставил задачу обеспечить боеготовность армии к реальным боевым действиям. «В течение нескольких лет мы полностью завершим выполнение поставленных перед нами задач», — пообещал он. Это коснется обновления боевых машин, их модернизации, а также закупки новых артиллерийских систем.

В настоящий момент азербайджанская армия на 90 процентов оснащена автоматизированными системами управления, подчеркнул Гасанов. «Мы обладаем ракетно-артиллерийскими системами дальнего действия. Они способны с четким наведением уничтожить цели противника, наземные и воздушные. На параде [26 июня, посвященном столетию создания вооруженных сил страны] будет также продемонстрирована [ракетно-артиллерийская] система "Щит". Многие говорят, что в Азербайджане не может быть этой системы. Но на параде вы увидите, что она есть. Это лишь одно направление закупленного нового вооружения», — сказал он.

В то же время источник в военных кругах Азербайджана сообщил агентству, что на военном параде также будут показаны вертолеты американского производства Bell-412. По его словам, это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией. «Наряду с Bell-412, на параде совершат полет вертолеты Ми-24, Ми-24G, ударный Ми-35M, военно-транспортный Ми-17 и корабельный многоцелевой Ка-27», — добавил он.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что власти страны разработали программу возвращения вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах. «Правительство Азербайджана подготовило всестороннюю программу "Большое возвращение", направленную на обеспечение прав добровольного возвращения вынужденных переселенцев в родные края после вывода Арменией своих вооруженных сил с оккупированных азербайджанских земель», — сказал он.

По его словам, в результате «оккупации Нагорного Карабаха и семи районов Азербайджана» Арменией более миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами. «Мы видим стремление Армении продолжать аннексию азербайджанских территорий и препятствовать возвращению азербайджанцев в родные края», — указал Гаджиев.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ОДКБ отказалась вступаться за Карабах в случае войны
Армения назвала условие разрешения конфликта с Азербайджаном
Армения допустила возврат Азербайджану части территорий Карабаха
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0219 июня

Все цвета Киева

На украинский гей-парад пришли трансвеститы, депутаты и дипломаты. Было жарко
20:11Сегодня

Украина придумала новый метод сдерживания «агрессии» России

18:40Сегодня

Президент Туркмении освоил новое ремесло и снова сел за руль

17:17Сегодня

Киев активизировал наступление в Донбассе

Бывший СССР00:1216 июня

Рижский прайд

В самой гомофобной стране Евросоюза прошел гигантский гей-парад. Латыши терпят
20:36Сегодня

Киев задумал нацелить американские комплексы Patriot на Россию

16:5919 июня

Раскрыт «план Б» Киева по Донбассу

16:17Сегодня

В США раскрыли сценарии вмешательства России в украинские выборы

Бывший СССР00:0410 июня

Вскрыли консервы

На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
15:49Сегодня

Азербайджан похвалился успешным наступлением на армянские владения

15:00Сегодня

Названы главные угрозы от Крымского моста для Украины

14:2519 июня

В Донбассе заметили сильнейшее обострение ситуации

Россия
«В конце маячит фигура Гитлера»
Россию захватят антихрист и цифровые фашисты. В это верят защитники храмов
«Мы предложили Ельцину перейти с водки на пиво»
Они создали Партию любителей пива и почти пришли к власти в 90-е, но все пропили
«Начали активно психологически давить»
Россия лишается старейшего научного издательства. Все ради американской мечты
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
«Лекарства от утечки умов нет и не будет»
Из России бегут профессионалы. Они не хотят прозябать на родине
Неприличные люди
Они хотели получить московскую прописку любой ценой. Она искалечила их души
Лихач на высокой скорости сбил ребенка и решил поставить его на ноги
Все материалы
Мир
Черный цезарь
Он ненавидит беженцев и геев, но любит Россию. Мафия в ярости
Раскрыт план убийства Терезы Мэй
Топ-менеджер крупной российской компании оказалась гражданкой страны НАТО
Курд с советским гранатометом промахнулся по джихад-мобилю
Известного по «кокаиновому делу» российского посла перевели в другое место
Китай поругал США за нарушение прав человека
Асада обвинили в измучивании собственного народа
Все материалы
Бывший СССР
Все цвета Киева
На украинский гей-парад пришли трансвеститы, депутаты и дипломаты. Было жарко
Украина придумала новый метод сдерживания «агрессии» России
Рижский прайд
В самой гомофобной стране Евросоюза прошел гигантский гей-парад. Латыши терпят
Азербайджан закупился военной техникой и приготовился к наступлению в Карабахе
Киев задумал нацелить американские комплексы Patriot на Россию
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
В США раскрыли сценарии вмешательства России в украинские выборы
Все материалы
Экономика
Нам не надо
Россия отдает свои богатства Китаю. На очереди Северная Корея
Объяснена дороговизна доллара для россиян
Европейские партнеры «Газпрома» испугались санкций против «Северного потока-2»
«Аэрофлот» признан лучшей авиакомпанией в Европе по версии APEX
Названы главные выгодополучатели повышения НДС
Китай признал убыточной магистраль через Россию в Европу
Европа перешла в наступление в торговой войне с США
Все материалы
Силовые структуры
В Москву прилетел главный киллер России
Он сколотил самую жестокую банду 2000-х. Ее жертвами стали 60 человек
Круто сваренный
Он угонял машины, воровал миллионы и убегал от сыщиков. Теперь ему шьют убийство
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Замглавы Минэнерго стал свидетелем по делу о шпионаже и пережил обыски
Появилось видео из камеры пойманных на ЧМ-2018 карманников-иностранцев
Обвиняемый в 60 убийствах лидер банды киллеров Джако вылетел в Москву
Россиянин в третий раз убил сожителя матери и опять сел
Все материалы
Наука и техника
Дело техники
Европа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе
Не влезай — убьет!
Какие тайны скрывает Большой адронный коллайдер
Марс наш
Россияне полетели на Красную планету, но их сгубила водка: Surviving Mars
Объяснено происхождение таинственных сфер из Великобритании
США поставят Турции «мертвые» F-35
В «Роскосмосе» нашли нарушений на сотни миллиардов рублей
В России испугались американских пятитонных «Жнецов»
Все материалы
Спорт
Новые русские
Россия в шаге от плей-офф домашнего чемпионата мира. Мы ждали этого 32 года
В Германии извинились за недооценку сборной России
Фанаты сборной Англии отметились нацистскими песнями в Волгограде
Могут повторить
Чемпионы мира сгорели в мексиканском пламени. Оно охватило всю Москву
«Челси» включился в борьбу за футболиста сборной России
Уругвай победил и вывел Россию в плей-офф чемпионата мира
Украинский болельщик поплатился за выходку на матче сборной России
Все материалы
Культура
Ложбина и чужбина
Женская грудь как залог уюта
«Я не понимаю, как эти люди выносят друг друга»
Энн Тайлер о супружеской жизни Трампов, флирте и феминизме
XXXTentacion«Я сгнию в своей могиле»
За что убили 20-летнего рэпера XXXTentacion
Танцы из 300 фильмов собрали в один ролик
Вахтанг Кикабидзе предрек крах России
Толпы фанатов убитого рэпера XXXTentacion устроили беспорядки в США
Музыкант из Blink-182 попал в больницу с тромбами и стафилококком
Все материалы
Интернет и СМИ
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Иисусьих тряпок продавцы
«Магазины на диване» не сгинули. Они стали жестче и толкают дичь
Космические спутники США атаковали
Мать вступилась за разбившего скульптуру сына и стала жертвой травли
Официантка поглумилась над севшей по болезни на диету клиенткой
«Самый бездарный преступник в интернете» угодил в тюрьму
Все материалы
Ценности
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Дорого и фальшиво
Почему искусственные алмазы скоро заменят настоящие
Игра головой
Кусты, лапша и челка гопника: самые ужасные прически чемпионатов мира
Цена на пластиковые пакеты для элиты упала в пять раз
Обувь британской королевы привлекла внимание общественников
Французы запахнут родиной Шойгу
Девушки странно прошлись по подиуму
Все материалы
Путешествия
От Геленджика до Грозного
Где живут иностранные футболисты во время чемпионата мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Стала известна участь храпящих пассажиров
В самолетах завелись попрошайки
Мастера чурчхелы займутся болельщиками ЧМ-2018
Стоимость шенгенской визы изменится
Все материалы
Из жизни
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
«Все спрашивают, не агент ли я КГБ»
История россиянки, переехавшей во Францию
Названы самые красивые спутницы футболистов на ЧМ
Фитнес-блогера распекли за рекламу опасных таблеток для похудения
Вомбат принял стиральную машину за нору и нырнул внутрь
Парень купил в магазине овощи и обнаружил в них черную вдову
Все материалы
Тест-драйв гигантского «Фольксвагена»
Выясняем, как двухлитровая «четверка» везет Volkswagen Teramont?
Клуб мертвых поэтов
В каких машинах погибли XXXTentacion, 2Pac и другие известные рэперы?
Тест: машины киногероев
Угадываем, кому из персонажей принадлежала та или иная машина
Малолитражки с сердцем дьявола
Маленькие автомобили, превращенные в безумные суперкары
Представлен седан Volvo S60 нового поколения
Jeep раскрыл все подробности об обновленном Renegade
Под маркой Harley-Davidson стали делать велосипеды
Все материалы
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Названы три города России с дорожающими квартирами
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Россия установила новый ипотечный рекорд
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Все материалы