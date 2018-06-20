Азербайджан закупился военной техникой и приготовился к наступлению в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана готовы к освобождению территорий, «оккупированных» в настоящее время Арменией. С таким заявлением в среду, 20 июня, выступил министр обороны страны Закир Гасанов, передает «Интерфакс».

«Нашей целью является подготовить армию к войне. Политические переговоры — не наша работа. Сегодня азербайджанская армия готова к освобождению оккупированных территорий, в том числе психологически», — указал военачальник.

Также он отметил, что в стране 80 процентов военнослужащих вооруженных сил — контрактники. «Это офицеры, прапорщики и сержанты», — уточнил Гасанов. Вся военная техника, в свою очередь, управляется контрактниками, которые имеют как минимум пять-шесть лет опыта.

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Гасанов добавил, что президент республики Ильхам Алиев поставил задачу обеспечить боеготовность армии к реальным боевым действиям. «В течение нескольких лет мы полностью завершим выполнение поставленных перед нами задач», — пообещал он. Это коснется обновления боевых машин, их модернизации, а также закупки новых артиллерийских систем.

В настоящий момент азербайджанская армия на 90 процентов оснащена автоматизированными системами управления, подчеркнул Гасанов. «Мы обладаем ракетно-артиллерийскими системами дальнего действия. Они способны с четким наведением уничтожить цели противника, наземные и воздушные. На параде [26 июня, посвященном столетию создания вооруженных сил страны] будет также продемонстрирована [ракетно-артиллерийская] система "Щит". Многие говорят, что в Азербайджане не может быть этой системы. Но на параде вы увидите, что она есть. Это лишь одно направление закупленного нового вооружения», — сказал он.

В то же время источник в военных кругах Азербайджана сообщил агентству, что на военном параде также будут показаны вертолеты американского производства Bell-412. По его словам, это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией. «Наряду с Bell-412, на параде совершат полет вертолеты Ми-24, Ми-24G, ударный Ми-35M, военно-транспортный Ми-17 и корабельный многоцелевой Ка-27», — добавил он.

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В свою очередь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что власти страны разработали программу возвращения вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах. «Правительство Азербайджана подготовило всестороннюю программу "Большое возвращение", направленную на обеспечение прав добровольного возвращения вынужденных переселенцев в родные края после вывода Арменией своих вооруженных сил с оккупированных азербайджанских земель», — сказал он.

По его словам, в результате «оккупации Нагорного Карабаха и семи районов Азербайджана» Арменией более миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами. «Мы видим стремление Армении продолжать аннексию азербайджанских территорий и препятствовать возвращению азербайджанцев в родные края», — указал Гаджиев.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

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