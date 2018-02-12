Армения назвала условие разрешения конфликта с Азербайджаном

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха может быть решен только в случае отказа Баку от «нереалистичных ожиданий». Об этом в понедельник, 12 февраля, заявил президент Армении Серж Саргсян, передает «Sputnik Армения».

«До тех пор, пока Азербайджан будет продолжать оставаться в объятьях грез и бредить о захвате Зангезура (Сюникская область Армении — прим. «Ленты.ру») и Еревана, мы не можем надеяться на то, что конфликт будет решен», — сказал Саргсян, вспомнив недавнее заявление своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева.

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«В предыдущие годы у Азербайджана было много возможностей мирно решить конфликт. Однако их действия привели к тому, что сейчас мы можем говорить только о потерянных возможностях», — добавил армянский лидер.

8 февраля Ильхам Алиев, выступая на съезде правящей партии «Новый Азербайджан», назвал политической и стратегической целью «возвращение в Ереван», который, по его словам, является «исторической территорией азербайджанцев». Алиев отнес к историческим землям Азербайджана Эриванское ханство (юго-западные и центральные области Армении), Зангезур и Гокча (озеро Севан на востоке Армении).

«Об этом должны знать как наше молодое поколение, так и весь мир. Мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться», — указал Алиев.

Министерство иностранных дел Армении обвинило азербайджанского президента в расизме. «Заявления президента Азербайджана, государства, появившегося на политической карте мира лишь 100 лет назад, о территориальных претензиях к Армении — не новость. Эти заявления в совокупности с неоднократными декларациями о том, что армяне всего мира — враги Азербайджана номер один, в очередной раз демонстрируют всю расистскую сущность правящего режима Баку», — сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

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