Президент Азербайджана назвал стратегической целью возвращение столицы Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал политической и стратегической целью «возвращение в Ереван», который, по его словам, является «исторической территорией азербайджанцев». Об этом сообщается на сайте президента страны.

Алиев отнес к историческим землям Азербайджана Эриванское ханство (юго-западные и центральные области Армении), Зангезур (Сюникская область Армении) и Гокча (озеро Севан на востоке Армении).

«Об этом должны знать как наше молодое поколение, так и весь мир», — подчеркнул азербайджанский лидер. «Мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться», — указал Алиев, выступая на съезде правящей партии «Новый Азербайджан».

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Министерство иностранных дел Армении обвинило Алиева в расизме. «Заявления президента Азербайджана, государства, появившегося на политической карте мира лишь 100 лет назад, о территориальных претензиях к Армении — не новость. Эти заявления в совокупности с неоднократными декларациями о том, что армяне всего мира — враги Азербайджана номер один, в очередной раз демонстрируют всю расистскую сущность правящего режима Баку», — сообщил РБК пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

В июле 2017 года Алиев назвал Нагорный Карабах и Армению «историческими азербайджанскими землями». «Нельзя сегодня сравнивать слабую Армению с сильным Азербайджаном. Нашим единственным слабым местом являлись СМИ», — заявил президент Азербайджана. Он добавил, что в международных СМИ карабахский конфликт освещался предвзято из-за того, что армянская диаспора «занимает сильные позиции в крупных странах, имеет широкую бизнес-сеть».

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